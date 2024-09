Polizei Mettmann

POL-ME: Marcus Breker ist neuer Wachleiter der Polizeiwache Heiligenhaus - Heiligenhaus - 2409055

Wichtige Personaländerung bei der Polizei in Heiligenhaus: Polizeihauptkommissar Marcus Breker ist neuer Leiter der Wache an der Hauptstraße 294. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Michael Bruzinski an, der in eine Führungsposition auf die Leitstelle der Polizei gewechselt ist.

Am Montag (16. September 2024) wurde der neue Wachleiter zu einem Antrittsbesuch im Rathaus der Stadt Heiligenhaus von Bürgermeister Michael Beck empfangen. Hierbei wurde er sowohl von Kreisdirektor Philipp Gilbert sowie von Velberts Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Göbels, begleitet.

Der 50-jährige Ratinger Marcus Breker ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vor 33 Jahren begann er seinen Dienst bei der Polizei. Nach seinem Studium versah er zunächst als Wachdienstführer in der Wache Langenfeld seinen Dienst, bis er nach einer einjährigen Verwendung bei der Kreispolizeibehörde Neuss erneut in den Kreis Mettmann zurückkehrte. Hier übernahm er auf der Polizeiwache Hilden unter anderem als Leiter des zivilen Einsatztrupps Führungsverantwortung, bis er ab dem Jahr 2007 für 13 Jahre auf der Wache Ratingen als Wachdienstführer eingesetzt war. Nach einer zweijährigen Verwendung als Dienstgruppenleiter im Wachbereich Velbert kehrte er im Jahr 2022 in seine Heimatstadt Ratingen zurück. Seit September 2024 hat er nun die Aufgabe als Wachleiter in Heiligenhaus übernommen - zugleich übt er in seiner neuen Funktion auch die Rolle des stellvertretenden Leiters der Polizeiwache Velbert aus.

"In meinem neuen Verantwortungsbereich möchte ich die bestehenden Kommunikationsstrukturen mit allen Organisationen für Heiligenhaus weiter ausbauen. Insbesondere die seit 2019 bestehende Ordnungspartnerschaft liegt mir besonders am Herzen und ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Ich möchte aber auch betonen, dass mir die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt sehr wichtig sind und ich jederzeit gerne ansprechbar sein werde", erklärt Marcus Breker.

Bürgermeister Michael Beck zeigte sich ebenfalls sehr erfreut über die schnelle Neubesetzung dieser wichtigen Position: "Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und stets eine glückliche Hand. Ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Stadt."

Kreisdirektor Philipp Gilbert pflichtete dem bei: "Herr Breker hat sich bei der Kreispolizeibehörde Mettmann in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen einen Namen gemacht. Wir sind uns sicher, dass die Leitung der Heiligenhauser Wache bei ihm in guten Händen liegt."

Ebenfalls erfreut zeigt sich Velberts Wachleiter Stefan Göbels: "Marcus Breker zeichnet sich insbesondere durch seine langjährige Führungserfahrung aus, die er im gesamten Kreis Mettmann bereits unter Beweis stellen konnte. Dank seiner vorherigen Verwendung als Dienstgruppenleiter für die Stadt Velbert kennt er sich zudem auch in Heiligenhaus bestens aus."

