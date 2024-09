Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen - Monheim am Rhein - 2409056

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 16. September 2024, zeigte sich ein Exhibitionist neben einer Schule an der Humboldtstraße in Monheim am Rhein in schamverletzender Weise. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:20 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie neben dem Schulhof der städtische Gemeinschaftsgrundschule Armin-Maiwald einen Exhibitionisten festgestellt hatte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen antreffen. Sie nahmen den 43-jährigen Deutschen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Langenfeld, von der er nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

