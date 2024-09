POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 56-jähriger tot aufgefunden - Ratingen / Heiligenhaus - 2409057

Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 56-jähriger tot aufgefunden - Ratingen

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am 2. September 2024 berichtete, suchte die Polizei öffentlich nach einem seit Montag (26. August 2024) vermisst gemeldeten 56 Jahre alten Ratinger.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am gestrigen Montag (16. September 2024) wurde die Polizei über eine leblose Person unterhalb einer Brücke an der Ruhrstraße in Heiligenhaus informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Leichnam um den in Ratingen vermissten 56-Jährigen handelte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Löschung der Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet die Medien darum, das zuvor veröffentlichte Foto nicht weiter für ihre Berichterstattung zu nutzen.

