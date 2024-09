POL-ME: Verkehrsunfall: Ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte - Velbert - 2409051

Polizei Mettmann

In Velbert kam es am Montagmorgen, 16. September 2024, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos. Ein 61-jähriger Autofahrer verursachte vermutlich wegen eines internistischen Notfalls einen Auffahrunfall.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:45 Uhr befuhr der 61-jährige Krefelder mit seinem Jeep Renegade die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Nedderstraße. In Höhe des ZOB Velbert verlor er vermutlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und fuhr Schlangenlinien. Nachdem er auf der rechten Fahrspur anhielt, beschleunigte er plötzlich und fuhr einem 40-jährigen Velberter in einem Ford S-Max auf, der an einer roten Ampel an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Nedderstraße wartete. Durch den Aufprall wurde der Ford S-Max auf einen VW Golf Plus einer 32-jährigen Velberterin und dieser auf einen Ford Puma einer 33-jährigen Velberterin geschoben.

Der 61-jährige Krefelder wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 7-jährige Beifahrerin des Ford S-Max, die 32-jährige Fahrerin des VW Golf Plus und ihre Beifahrerin, eine 58-jährige Velberterin, wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Autos wurden zum Teil stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 27.000 Euro.

