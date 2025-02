Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versammlungsverbot für Etappe 5 erlassen - Demonstrativer Aufzug durch mehrere Städte

Freiburg (ots)

Freiburg: Die letzte Etappe des demonstrativen Aufzuges wurde für heute, 14. Dezember 2025, durch die zuständige Versammlungsbehörde in Freiburg verboten.

Grund des Verbotes sind die Ausschreitungen am gestrigen Abend in Lahr und begründete Zweifel, dass der Aufzug heute einen friedlichen Verlauf nimmt.

Die Zahl der gestern beim Einsatz verletzten Beamten erhöhte sich mittlerweile von neun auf zehn.

Gegen zehn Uhr am heutigen Morgen erschienen zunächst 30 Personen am ursprünglichen Auftaktkundgebungsort am Dietenbachpark und verließen diese kurze Zeit später wieder. Dem Versammlungsleiter wurde die Verbotsverfügung übergeben und eröffnet.

Die Polizei ist nach wie vor im Einsatz und überwacht die Einhaltung der Verbotsverfügung.

