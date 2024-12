Ulm (ots) - Kurz vor 6 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Ford in der Winzinger Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Querweg. Auf die Vorfahrt einer 70-Jährigen hatte er nicht geachtet. Die Frau war mit ihrem Nissan in der Ringstraße unterwegs und fuhr in Richtung Donzdorfer Straße. Die Fahrzeuge stießen im ...

mehr