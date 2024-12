Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Griesingen - Betrug durch falschen Mitarbeiter einer Softwarefirma

Am Mittwoch vergangener Woche (4.12.) fiel ein Mann aus Griesingen auf einen Betrüger herein.

Ulm (ots)

Am Nachmittag surfte der Mann im Internet. Er bekam mehrere Meldungen und anschließend kam es zu unerwarteten Störungen auf seinem Computer. Ein Pop-up-Fenster öffnete sich und er wurde aufgefordert, eine Telefonnummer des Störungsdienstes anzurufen. Der Senior rief die Nummer an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich der vermeintliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens. Der Mann schenkte dem Unbekannten Glauben und ermöglichte dem vermeintlichen Softwaremitarbeiter einen Fernzugriff auf den PC. Zudem teilte er dem Betrüger auch die vertraulichen Zugangsdaten fürs Onlinebanking mit. In der Folge kam es zu mehreren Abbuchungen von seinem Konto im unteren vierstelligen Bereich. Des Weitern wies der Betrüger den Senior an, eine Guthabenkarte im Wert eines dreistelligen Betrages zu kaufen. Auch dies hatte der Angerufene befolgt und dem Unbekannten die Kartencodes mitgeteilt. Erst nachdem der Betrüger nach einer TAN-Freigabe für einen weitere Geldtransfer nachfragte, erkannte der Senior, dass er einem Betrüger aufgesessen war. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei Ehingen. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Zum Beispiel

Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten.

- Gewähren Sie einem Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren

Rechner, wie beispielsweise mit der Installation einer "Fernwartungs-Software". Wenn Sie bereits Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn

herunter.

- Ändern Sie über einen "nicht infizierten" Rechner unverzüglich

möglicherweise bekanntgewordene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das

"Fernwartungs-Programm" auf Ihrem Rechner löschen

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf,

deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein können.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits

durch Betrüger getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Firmennamen "Microsoft"

betrogen worden sein, können Sie den Betrug oder den Versuch des Betrugs zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

