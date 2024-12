Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Vorfahrt genommen

Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Ford in der Winzinger Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Querweg. Auf die Vorfahrt einer 70-Jährigen hatte er nicht geachtet. Die Frau war mit ihrem Nissan in der Ringstraße unterwegs und fuhr in Richtung Donzdorfer Straße. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurden im Nissan die Airbags ausgelöst. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf jeweils 10.000 Euro.

++++2388200(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell