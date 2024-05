Polizei Köln

POL-K: 240523-2-K Zeugensuche nach Sturz eines 78-jährigen Fahrradfahrers

Köln (ots)

Nach dem Sturz eines 78 Jahre alten Fahrradfahrers in Köln-Neuehrenfeld am Mittwochmorgen (22. Mai) sucht die Polizei dringend Zeugen des Unfalls. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Senior gegen 11 Uhr die Arnimstraße entlanggefahren sein und aus bislang ungeklärten Gründen gestürzt sein. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen die Hinweise zum Sturz des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich an die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (ja/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell