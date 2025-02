Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Güterstraße - hoher Sachschaden - Zeugensuche

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.02.2025, 16.45 Uhr bis Freitag, 14.02.2025, 07.25 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines Hyundai Tucson, welcher in der Güterstraße im Bereich der Einmündung zur Jacob-Burckhardt-Straße abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der am Hyundai entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nach Sachlage befuhr das unbekannte Fahrzeug die Güterstraße in Richtung Scheffelstraße.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. An dem beschädigten Hyundai konnten blaue und graue Farbantragungen von dem vermeintlichen unbekannten Fahrzeug festgestellt werden.

