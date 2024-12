Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntag kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Lingemannstraße und Wolfstraße. Durch die Wucht der Kollision kam ein Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde mit schweren Verletzungen durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet und in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer des andren am Unfall beteiligten Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt. seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beidem am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst geborgen. In Folge der Kollision wurde ein Verkehrszeichen und ein Zaun beschädigt. Bis die Autos geborgen waren kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Eichsfeld.

