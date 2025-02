Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Über 200 Fernseher aus Sattelauflieger entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 12.02.2025, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 13.02.2025, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft aus einem Sattelauflieger mindestens 208 Flachbildfernseher und 24 Computerflachbildschirme. Der in der Kabine schlafende Fahrer stand mit seinem Sattelzug auf dem kleinen Autobahnparkplatz "Fischergrund" an der Autobahn A 5 in Fahrrichtung Süden. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der hohen Anzahl von entwendeten Flachbildschirmen wird vermutet, dass mehrere Täter zugange waren. Auch dürfte für den Abtransport des Diebesgutes ein größeres oder vielleicht mehrere kleinere Fahrzeuge benutzt worden sein.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

