POL-FR: Lörrach: Erneuter Diebstahl von Leichtmörtel/ Spachtelmasse aus Außenlager von Verkaufscenter entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 10.45 Uhr, missachtete eine 35-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines 25-jährigen Pkw-Fahrer. Die 35-Jährige befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Brühlstraße und übersah an der Kreuzung zur Schillerstraße den von rechts kommenden 25-jährigen Pkw-Fahrer. Im ...

