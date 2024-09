Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Crumstadt: Flucht vor Polizeikontrolle endet unter Schutzplanke

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag (08.09.), 13.45 Uhr, versuchte sich der Fahrer eines 3er BMW durch Flucht mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Eine Streife der Polizeistation Gernsheim wollte den BMW in Crumstadt auf der Friedrich- Ebert- Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des BMW missachtete jedoch die Anhaltezeichen und versuchte, sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die verfolgende Streife konnte dem BMW über die Philippsanlage bis nach Goddelau und von dort weiter in die Feldgemarkung bis nördlich von Eschollbrücken folgen. Als das Fluchtfahrzeug auf die L 3097 auffahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Streifenwagen, wodurch der BMW unter eine Schutzplanke geschoben wurde. Im Anschluss konnten der 18-jährige Fahrer aus Riedstadt und zwei Mitfahrer im Alter von 18 und 17 Jahren aus Groß- Rohrheim und nochmals Riedstadt vorläufig festgenommen werden. An dem BMW waren gestohlene Kennzeichen angebracht, der 18- Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin konnten in dem BMW geringe Mengen Drogen sichergestellt werden. Der Fahrer wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Ob sich auch die beiden Mitfahrer strafbar gemacht haben könnten, bedarf der weiteren Ermittlungen. An dem Streifenwagen und dem BMW entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Zum Berichtszeitpunkt ist die L 3097 in Höhe der Unfallstelle nur halbseitig befahrbar.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell