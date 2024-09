Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Zeugen gesucht nach Nötigung im Straßenverkehr

Pfungstadt (ots)

Pfungstadt: Am Donnerstag (05.09.) zwischen 16.25 und 16.40 Uhr, kam es auf der B426 in Pfungstadt an der Kreuzung zur Eberstädter Straße zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Der schätzungsweise 30-40 jährige Fahrer des silberfarbenen Mercedes überholte zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer und bremste diesen anschließend mehrere Male aus. Daraufhin verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer sein Auto und schlug auf das Auto des anderen Verkehrsteilnehmers ein. Im Anschluss stieg der Aggressor wieder in sein Auto ein und fuhr weg. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer +49 6157 95090 entgegen.

