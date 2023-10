Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Noch mehr Fahrzeuge beschädigt - Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw++Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte++

Leer - Noch mehr Fahrzeuge beschädigt - Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Bereits am 13.10.2023 berichtete die Polizei Leer über den Umstand, dass es in den Nachtstunden vom 12.10.2023 auf den 13.10.2023 in der Innenstadt von Leer zu erheblichen Sachbeschädigungen an Pkw kam. Am Morgen des 13.10.2023 waren der Leeraner Polizei bereits 27 beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden. Und tatsächlich hat sich die Zahl der betroffenen Fahrzeuge nochmal erhöht, so dass nun von mindestens 31 beschädigten Pkw ausgegangen wird. Die zuständigen Ermittler der Polizei Leer konnten berichten, dass es auch noch im Bereich der Straße "Am Burggraben" zu einem Vorfall kam, wobei ein Stein auf einen Pkw geworfen wurde. Zudem wurden noch Fahrzeuge an der Plytenbergstraße und an der Garrelsstraße beschädigt. Die bereits zuvor bekannten Taten trugen sich in der Süderkreuzstraße, in welcher alleine neun Fahrzeuge Schäden davontrugen, sowie in der Hafenstraße und in der Alten Marktstraße zu. Die Polizei weist noch einmal auf die Beschreibung einer männlichen Person hin, welche in Verbindung mit den ersten angezeigten Taten beschrieben wurde: Es soll sich dabei um einen ca. 50-jährigen Mann handeln. Er wird als sportlich und ca. 180 cm groß beschrieben. Er trug seine grauen Haare hochgestylt und war mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet. Die Polizei Leer bittet erneut mögliche Zeugen, die Angaben zur Sache oder zur Person machen können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer/Moormerland - Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 22.10.2023 wurde der Polizei durch Verkehrsteilnehmer gegen 18:40 Uhr mitgeteilt, dass auf der Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Moormerland ein Fahrzeugführer in auffälliger Weise unterwegs sei. Umgehend eingesetzte Kräfte der Leeraner Polizei konnten den betreffenden Wagen gegen 18:55 Uhr auf der Königstraße in Moormerland ausfindig machen und eine Kontrolle einleiten. Dabei stellten sie einen 30-jährigen Mann mit Wohnsitz in Moormerland fest, welcher einen gültigen Führerschein vorlegen konnte. Zuerst zeigte der 30-jährige sich kooperativ und führte auch einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille im Ergebnis anzeigte. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme vor Ort schlug die Stimmung des Mannes um. Als er gebeten wurde, die Einsatzkräfte zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle zu begleiten und in den Streifenwagen einzusteigen sperrte er sich und musste zum Fahrzeug geführt werden. Dabei riss er sich los, schlug um sich und biss einem Polizeibeamten in die rechte Hand. Dann ergriff der 30-jährige zu Fuß die Flucht, wobei er nach kurzer Suche dann an seiner nahegelegenen Wohnanschrift aufgefunden wurde. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 30-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell