Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Unfallflucht in Gadern

Wald-Michelbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch (04.09.) 20.30 Uhr bis Donnerstag (05.09) 10.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen BMW 3er, der in der Straße Am Käßberg am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2000EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207/9405-0 entgegen.

