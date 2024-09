Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: 17-jähriger nach Streit schwer verletzt

Babenhausen (ots)

Am frühen Samstagabend (07.09.) kam es im Bereich der Platanenallee/ Bürgermeister- Rühl- Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 16- und 17- Jahre alten Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es um 20.30 Uhr, nach einem zunächst freundschaftlichen Treffen der Jugendlichen, im weiteren Verlauf zu Streitigkeiten, im Zuge derer der 16- jährige dem 17-jährigen einen Stich im Rücken zufügte und im Anschluss von dem Tatort flüchtete. Das Tatmittel, mutmaßlich Messer, will der 16-jährige während seiner Flucht weggeworfen haben, eine Nachsuche verlief bisher ohne Erfolg. Der verletzte 17-jährige, in Babenhausen lebende Jugendliche, wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einer schweren, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen Verletzung in eine Klinik eingeliefert. Der flüchtige 16-jährige, welcher ebenfalls aus Babenhausen stammt, konnte im Zuge einer Fahndung festgenommen werden. Neben Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Unterfranken in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Der Bürgermeister der Stadt Babenhausen, Dominik Stadler, war ebenfalls an der Einsatzstelle und informierte sich persönlich über den Vorfall. Die Tat ereignete sich außerhalb des zu dieser Zeit stattfindenden Altstadtfestes.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

