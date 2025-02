Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer mit Snowboard gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 22.02.2025 gegen 17:45 Uhr ereignete sich in der Klarastraße, Höhe Hausnummer 63, im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Radfahrer während der Fahrt einen geparkten Pkw, kam dabei zu Fall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und leistete dem gestürzten Radfahrer Erste Hilfe. Besonders auffällig war, dass der Radfahrer während der Fahrt ein Snowboard in der Hand hielt.

Personenbeschreibung des Radfahrers:

- männlich, etwa 20 Jahre alt - schlanke, sportliche Statur - längeres dunkelblondes Haar - bekleidet mit einer neon-orangefarbenen Skihose

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

