LPI-NDH: Berauscht verunfallt

Berka (ots) - Auf der Landstraße 1034 stellten Bürger am Mittwochabend bei völliger Dunkelheit einen Mann fest, der trotz Bewegungseinschränkungen unmittelbar an der Fahrbahn lief. Seinen Angaben nach wollte er von Sondershausen nach Bendeleben gehen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser nahmen sich dem Herrn an, brachten ihn zu seiner Wohnung und konnten so mögliche Gefahrenpotenziale für den Senioren minimieren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

