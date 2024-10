POL-PPRP: Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze

Ludwigshafen (ots) - Am 25.10.2024 um 22:10 Uhr wurde ein 26-jähriger PKW-Fahrer in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Dem 26-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Telefon: 0621-963-0 E-Mail: ...

mehr