POL-PPRP: Falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein 80-Jähriger aus Ludwigshafen an der Straßenbahnhaltestelle Hans-Warsch-Platz von zwei falschen Polizeibeamten kontrolliert. Im Rahmen der betrügerischen Kontrolle gelangten die Täter unter einem Vorwand an den Geldbeutel des Geschädigten. Erst später bemerkte der Mann, dass 200 Euro fehlten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 175-180 cm groß, normale Statur, ca. 80 Kilogramm schwer, bekleidet mit einem dunkelblauen Hemd und einer dunkelblauen Stoffhose Tatverdächtige 2: weiblich, 165cm groß, normaler Statur, bekleidet mit einem dunkelblauen Oberteil und einer dunkelblauen Stoffhose

Wer hat die Tathandlung beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

