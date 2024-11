Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Wildschweine erliegen Verletzungen nach Verkehrsunfall

Bliedungen (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 04.25 Uhr ein Wildunfall auf der Landstraße 1034 zwischen Kehmstedt und Bliedungen. Vor dem Fahrzeug einer 35-Jährigen querte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Mit zwei Tieren kollidierte die Fahrzeugführerin. Beide Wildtiere verendeten noch an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Ein Jagdpächter kam zum Einsatz, um die verendeten Tiere zu entfernen.

