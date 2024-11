Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Wer ist der Fahrer hinter dem Unfallfahrzeug?

Sondershausen (ots)

Am Sonntag berichtete die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Verkehrsunfall, der sich in der Florian-Geyer-Straße am Samstag zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr ereignete. Ein Radfahrer wurde von einem Pkw gerammt und verletzt, welcher sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5905292

Im Zuge der Ermittlungen wird der Fahrer gesucht, der sich hinter dem Pkw befand, der in den Unfall involviert war und sich pflichtwidrig entfernte. Der Gesuchte befuhr zur Unfallzeit die Florian-Geyer-Straße aus Richtung August-Bebel-Straße in Richtung Ferdinand-Schlufter-Straße.

Der Fahrer wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

Aktenzeichen: 0289809

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell