LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Trickbetrug gesucht - Wer erkennt die abgebildete Person?

Herbsleben (ots)

Am 10. September kontaktierten Kriminelle telefonisch eine Rentnerin in Herbsleben unter den erdachten Vorwand, dass eines ihrer Familienmitglieder einen Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang hatte. Das vermeintliche Familienmitglied übergab das Telefonat an einen Staatsanwalt. Dieser verlangte unter einer rechtswidrigen Geldforderung, welche er als Kautionszahlung deklarierte, um eine Haft abzuwenden, die Übergabe eines fünfstelligen Betrags an Bargeld. Die Geschädigte wurde derart in rechtswidriger Absicht beeinflusst, dass sie der Geldübergabe an einen vermeintlichen Polizisten zustimmte und das Bargeld an eine Person, die der abgebildeten ähnlichsieht, aushändigte.

Der Tatzeitraum, an dem sich die Person in Herbsleben aufhielt, ist am 10. September zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Kriminalpolizei Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0237082

