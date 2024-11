Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit umgestürzten Baum

Wintzingerode (ots)

An der Bundesstraße 247 kam am stürzte am Mittwochabend zwischen Ferna und Wintzingerode ein Baum auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer erkannte diesen nicht mehr rechtzeitig und kollidierte mit dem Baum. An dem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Kameraden der Feuerwehr räumten das Gehölz von der Straße, sodass diese wieder vollständig befahrbar war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell