Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rund 16.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Römerstraße/ Hochmaurenstraße (22.06.2024)

Rottweil (ots)

Rund 16.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls auf der Kreuzung der Römerstraße/ Hochmaurenstraße am Samstagvormittag, gegen 9.15 Uhr. Ein 83-jähriger VW Polo-Fahrer war auf der Hochmaurenstraße in Richtung Friedhof unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Römerstraße ab. Hierbei kollidierte der Senior mit einem Auto einer 46 Jahre alten Frau, die von der Römerstraße nach links in die Hochmaurenstraße fuhr. Beide Autofahrer blieben jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell