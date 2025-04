LPI-G: Widerstand, tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte durch volltrunkene Person

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag den 26.04.2025 gerieten vier Männer gegen 19:55 Uhr in einen zunächst verbalen Streit mit einer Verkäuferin des Einkaufmarktes in der Turmstraße in Weida. Im Laufe des Streits bedrohten und beleidigten die Beschuldigten die Kassiererin und lauerten dieser im Außenbereich des Supermarktes auf, wobei diese auch Bierflaschen gegen die ...

