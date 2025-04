Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl und Körperverletzung mit anschließender Flucht und Trunkenheitsfahrt durch reisende Täter an Tankstelle

Gera (ots)

Am späten Nachmittag des Samstags, kam es zu einem Diebstahl durch einen 29-jährigen Täter. Nach dem Diebstahl pöbelten er und eine weitere männliche 32-jährige Person auf dem Tankstellengelände Passanten. Ein Passant sprach die beiden Täter auf das Gegröle an, woraufhin der 32-jährige Täter diesen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Passant wurde dabei leicht verletzt und musste letztlich in die Klinik Gera verbracht werden. Die beiden Täter konnte in Folge durch die Autobahnpolizei in einem Pkw gestellt werden. Hier wurden diverse Waffen, darunter eine Schreckschusswaffe, aufgefunden. Der Fahrer, der 29-jährige Dieb, fuhr zusätzlich ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen beide handelnden Täter werden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren und Einfluss von Drogen und Alkohol eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell