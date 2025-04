Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Roter Sprinter beschädigt Kraftomnibus

Bünde (ots)

(um) Am Mittwoch (02.04.), am Nachmittag gegen 17:00 h, fuhr ein 50-Jähriger mit einem Kraftomnisbus (KOM) auf der Ahler Straße in Richtung Bünde. An der Kreuzung Osnabrücker Straße bog er nach rechts ab. In diesem Moment kam ihm ein Roter Sprinter entgegen, der seinerseits nach links auf die Ahler Straße einbog. Der rote Sprinter touchierte das Heck des KOM und setzte die Fahrt einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Dabei entfernte er sich vom Unfallort unerlaubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf das flüchtige Fahrzeug, welches einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem Bus hinterließ. Der Fahrer des verursachenden Sprinters wird im Alter von etwa 40-45 Jahren angegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell