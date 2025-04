Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Achtung Sonne - Motorradsaison nimmt Fahrt auf

Bünde (ots)

(um) Es ist die Jahreszeit und der Beginn der Motorradsaison. Viele Biker bereichern das Bild auf der Straße und genießen die Freiheit. Achtung ist momentan aufgrund der Wetterverhältnisse geboten. Es ist schön das die Sonne scheint und das hebt ja bekanntlich das Gemüt. Des einen Freud, ist aber manchmal des anderen Last. Die Sonne steht derzeit sehr tief und die Blendwirkung darf nicht unterschätzt werden. Mitunter scheinen die heftigen Strahlen auf Metallteile von stehenden oder entgegenkommenden Fahrzeugen und für wenige Sekunden sieht man nichts mehr. So könnte es einem Biker gegangen sein, der bei einem gestrigen Stopp-and-Go Verkehr an der viel befahrenen Kreuzung an der Wasserbreite Ecke Blankener Straße unterwegs war. Plötzlich hielt der vorausfahrende PKW und ein 47-Jähriger aus Werther fuhr auf. Dabei erlitt er eine Schnittwunde am Oberschenkel, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus versorgt werden konnte, so dass er leichtverletzt blieb. In den kommenden Tagen, wie jedes Jahr vor Ostern, werden wir vermehrt wieder Motorradfahrer auf den Straßen begrüßen können. Fahren Sie vorsichtig, dann kommen Sie sicher ans Ziel. Einen guten Start in die Biker-Saison wünscht Ihre Polizei Herford.

