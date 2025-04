Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geld aus Geschäftsräumen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Geschäfts an der Amselstraße bemerkte gestern (2.4.), um 7.45 Uhr einen Einbruch. Bisher unbekannte Täter gingen in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster gewaltsam an: Sie schlugen die Fensterscheibe mit einem Gegenstand ein, um so das Fenster öffnen zu können und ins Gebäudeinnere zu gelangen. Hier entwendeten sie aus dem Verkaufsraum Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Unbekannten nahmen dann einen Schlüssel an sich, mit dem sie eine rückwärtig gelegene Tür öffneten, um das Gebäude zu verlassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 22.15 Uhr und Mittwochmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Amselstraße etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Bereits am Vortag stellte eine Mitarbeiterin fest, dass Unbekannte versucht haben, in das Gebäude einzubrechen. Sie gingen ebenfalls ein Fenster an, das jedoch der Gewalteinwirkung standhielt.

