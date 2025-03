Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruch

Kehl (ots)

Am Dienstagabend drangen Unbekannte in der Fort-Kirchbach-Straße in ein dortiges Mehrfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde zwischen 19 und 20 Uhr die Terrassentüre gewaltsam geöffnet. Im Anschluss durchstöberten der oder die Täter mehrere Räume im Obergeschoss. Was aus dem Haus entwendet wurde ist bisher unklar. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell