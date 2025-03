Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim/Oberndorf - Festnahme nach Familienstreitigkeiten

Kuppenheim/Oberndorf (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße "Im Wiesengrund" nach Familienstreitigkeiten zu einer Bedrohung des Hausherrn durch dessen 23-jährigen Sohn. Gegen 15 Uhr soll der Randalierer gegenüber seinem Vater zunächst verbal auffällig gewesen sein und diesen anschließend mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nachdem die Familie das Haus verlassen hatte, schloss sich der Sohn in der Wohnung ein. Beim Eintreffen der Polizei äußerte der 23-Jährige zunächst, dass er nicht freiwillig die Wohnung verlassen werde. Nach der Kontaktaufnahme und einem längeren Gespräch durch eine Beamtin des Polizeireviers Gaggenau, kam der Mann aus der Wohnung und lies sich widerstandlos festnehmen. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige einer Fachklinik vorgestellt. /lk

