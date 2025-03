Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Flucht nach Verkehrsunfall

Lauf (ots)

Am Dienstagabend kam es im Kopfgartenweg zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen steht ein unbekannter Renault-Fahrer im Verdacht, gegen 18:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen dortigen Baum und einen Gartenzaun gefahren zu sein. Anschließend soll der Renault-Lenker sich unerlaubt fußläufig vom Unfallort entfernt und sein Fahrzeug zurückgelassen haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, nachdem dieser beobachtet haben soll, wie sich der Renault-Fahrer entfernt hatte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell