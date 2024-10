Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Garagen

Unterwellenborn (ots)

Am vergangenen Wochenende bzw. den zurückliegenden Tagen drangen bislang Unbekannte in mindestens acht Garagen in Unterwellenborn ein. In dem Garagenkomplex Lausnitzweg/ Gelängeweg wurden die angebrachten Vorhängeschlösser aufgebrochen und anschließend die Garagentore geöffnet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen, teilweise waren die Garagen auch leerstehend. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0271082 entgegen.

