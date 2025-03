Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg/Niederwasser - Suchaktion erfolgreich

Hornberg/Niederwasser (ots)

Nach über sechs Stunden konnte die Suche nach dem kleinen Jungen erfolgreich beendet werden. Rund 100 Helfer der umliegenden Feuerwehren, 20 Ehrenamtliche des DRK, 20 Mitglieder der Bergwacht, 15 Helfer des THW, 52 Mantrailer mit Hunden, 50 Einsatzkräfte der Polizei samt Hubschrauber sowie rund 200 freiwillige Helfer aus dem örtlichen Bereich hatten seit den frühen Abendstunden das Waldgebiet im Bereich Niederwasser durchkämmt. Auf einer Fläche von etwa 2,5 km² galt es, die Suche zu koordinieren. Hand in Hand mit immer mehr anreisenden Spontanhelfern wurde der Bereich um das Wohnanwesen abgesucht. Der entscheidende Hinweis kam von einem Jagdpächter, der gegen 18:30 Uhr das Kind auf einer Wildkamera gesehen hatte. Die Suche wurde daraufhin rund um die Örtlichkeit neu organisiert. Kurz vor 23 Uhr konnte eine Streife vom Polizeirevier Offenburg nach Hinweis des über dem Gebiet kreisenden Polizeihubschraubers den kleinen Jungen am Rande eines Weges, etwa 1,2 km entfernt vom Wohnort, entdecken. Der Zweieinhalbjährige konnte den überglücklichen Eltern übergeben werden. Der anwesende Notarzt bestätigte, dass der Junge wohlauf ist. Alle knapp 500 Helfer traten noch in der Nacht glücklich die Heimreise an.

/ks

