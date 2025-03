Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unverschlossene Autos im Visier

Renchen (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zwischen Freitag und Sonntag vermehrte Aktivitäten von bislang Unbekannten festgestellt, die sich an unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht haben. Hierbei wurden den Ermittlern in der Straßburger Straße, im Vivaldiweg und in der Lindenallee bislang vier Fälle von versuchten oder vollzogenen Diebstählen bekannt. Aus einem Wagen in der Straßburger Straße wurde eine Sonnenbrille samt Etui gestohlen. In den anderen Fällen blieb es beim Durchsuchen der Fahrzeuge. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

-Schützen Sie ihr Eigentum vor Aufbruch und Diebstahl.

-Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

-Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

-Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Passen Sie auf: Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

-Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

-Schließen Sie immer Fenster, Schiebedach oder Faltdach.

-Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum.

-Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

-Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen vor.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell