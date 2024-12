Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - 84-Jährige beim Zusammenstoß mit Trecker leicht verletzt

Surwold (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18.00 Uhr auf der Hauptstraße (L51) in Surwold zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem am Fahrbahnrand geparkten Trecker kollidierte. Die 84-jährige Fahrerin des Pkw wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Fahrerin mit ihrem Opel Meriva in Richtung Sögel unterwegs, als sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Trecker mit eingeschaltetem Warnblinklicht übersah. Durch die Kollision kippte der Pkw auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von den Einsatzkräften der Feuerwehren Surwold und Esterwegen befreit. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Halter des Treckers war zum Unfallzeitpunkt nicht in seinem Fahrzeug und blieb demnach auch unverletzt. Der Opel erlitt durch den Unfall Totalschaden.

