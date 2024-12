Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 11-Jähriger von Auto angefahren - Fahrerin eines weißen PKW gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13.45 Uhr auf der Rühler Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 20 in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die verantwortliche Fahrerin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Kind unerlaubt vom Unfallort.

Der Junge war nach dem Aussteigen aus einem Schulbus, der auf der Fahrbahn hielt, zu Fuß unterwegs, um sein Fahrrad am Bushäuschen gegenüber zu erreichen. Während er die Straße überquerte, wurde er von einem Pkw erfasst, der den Schulbus aus Richtung "Am Emsufer" kommend überholen wollte. Die etwa 40 bis 50-jährige Fahrerin, welche mit einem augenscheinlich längeren Kleid und einem weißen Kopftuch bekleidet war und einem weißen Fahrzeug (evtl. Opel) fuhr, hielt kurz an, entfernte sich jedoch ohne die erforderlichen Angaben zu machen.

Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur gesuchten Person oder zum beschriebenen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Fahrer von Fahrzeugen, die zur Tatzeit auf der Rühler Dorfstraße unterwegs waren, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

