POL-OG: Bietigheim - Brand eines Förderbandes

Kehl (ots) - Am Montag gegen 16:15 Uhr wurde ein Brand in einer Garage in der Hauptstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl konnten die Flammen schnell löschen, sodass diese nicht auf das restliche Gebäude übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten das Gebäudes selbständig verlassen. Aufgrund der starken Verrußung ist die Wohnung oberhalb der Garage vorerst nicht bewohnbar. Ob ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen ...

