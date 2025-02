Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Greven (ots)

Am Samstag (22.02.) zwischen 18.10 Uhr und 23.25 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Drosselstraße eingedrungen. Sie hebelten an der Hausrückseite ein Fenster auf, um hineinzugelangen. Im Haus öffneten die Unbekannten in allen Räumen Schränke und Schubläden und durchwühlten diese. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Bewohner noch nicht angeben, ob die Täter etwas gestohlen haben. Nicht weit entfernt in der Sandstraße sind Unbekannte ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingedrungen. In der Zeit zwischen Samstag, 16.20 Uhr, und Sonntag (23.02.), 08.20 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster auf. Im Haus öffneten sie sämtliche Möbelstücke und durchsuchten sie. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen zu diesen Einbrüchen. Unter 02571/928-4455 kann die Polizei in Greven kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell