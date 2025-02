POL-ST: Laer, Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Recke (ots) - Als Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Nacht von Samstag (22.02.) auf Sonntag (23.02.) nach Hause gekommen sind, fanden sie ihr Haus komplett durchwühlt vor. Sie verließen das Haus am Samstagabend gegen 18.30 Uhr und kehrten in der Nacht gegen 01.15 Uhr zurück. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Terrassentür ein und gelangten so ...

