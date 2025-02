Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Täter schlagen Terrassentür ein, Einfamilienhaus durchwühlt

Recke (ots)

Als Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Nacht von Samstag (22.02.) auf Sonntag (23.02.) nach Hause gekommen sind, fanden sie ihr Haus komplett durchwühlt vor. Sie verließen das Haus am Samstagabend gegen 18.30 Uhr und kehrten in der Nacht gegen 01.15 Uhr zurück. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Auf allen drei Etagen wurden in sämtlichen Zimmern die Möbel geöffnet und durchwühlt. Die Diebe stahlen Schmuck und Uhren in bislang nicht genau beziffertem Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, kontaktiert bitte die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

