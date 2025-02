Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (18.02.) ist es gegen 13.55 Uhr im Einmündungsbereich Schützenstraße/Kuhrietsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern gekommen.

Ein noch unbekannter Radfahrer fuhr auf dem rechten Gehweg der Schützenstraße und beabsichtigte nach links in den Kuhrietsweg abzubiegen. Dabei touchierte er einen Radfahrer, der leicht versetzt neben ihm fuhr. Der unbekannte Radfahrer stürzte daraufhin mit seinem Damen-Pedelec und verletzte sich augenscheinlich am Kopf und am Knie. Hilfe vor Ort wollte der Mann nicht annehmen. Er stieg wieder auf sein Rad und fuhr weiter.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 70 bis 75 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und einen längeren grauen Bart. Er trug eine blaue Jacke und keinen Fahrradhelm. Sein Pedelec hatte an der linken Seite einen Spiegel, der durch den Sturz abgebrochen wurde. Außerdem befand sich an dem Rad eine Seitentasche.

Die Polizei sucht den unbekannten Radfahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/93 56 41 55.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell