Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240705 - 0679 Frankfurt - Nordweststadt: Renitenter Mann wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat gestern (4. Juli 2024) einen besonders renitenten Mann festgenommen, der in einem Einkaufszentrum seine Kreise zog. Alles begann in einem Lebensmittelmarkt, als ein 28-Jähriger einen 78-Jährigen anrempelte, der gerade Leergut zurückgab. Nach einem kurzen Wortgefecht eskalierte die Situation und der Angreifer stieß den Senior gegen den Pfandautomaten. Doch damit nicht genug: Der Unruhestifter nahm ihm den Pfandbon ab und bedrohte ihn zudem verbal. Doch damit nicht genug: Der 28-jährige Tatverdächtige setzte seine Eskapaden fort. Wenig später fragte er zunächst einen 55-Jährigen nach einem Feuerzeug. Als dieser ihm das Feuerzeug aushändigte, wollte der Delinquente es nicht mehr zurückgeben. Es kam erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schnell in gegenseitige Handgreiflichkeiten ausartete. Schließlich konnte die alarmierte Polizei deeskalierend eingreifen und die beiden Parteien trennen und erstversorgen. Der 55-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.

Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam zeigte er sich von seiner widerspenstigen Seite: Noch bevor er im Streifenwagen saß, versuchte er, den Beamten mit Kopfstößen zu treffen, was ihm jedoch nicht gelang. Während der Fahrt trat er nach einem Beamten und beleidigte die Polizisten mit unflätigen Ausdrücken. Trotz seiner Gegenwehr gelang es den Beamten, den Mann sicher ins Polizeigewahrsam zu bringen. Weder der Tatverdächtige noch die Beamten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.

