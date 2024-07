Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240705 - 0677 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagnachmittag (4. Juli 2024) kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und zwei Lastkraftwagen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren alle Beteiligten gegen 15:40 Uhr die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Parkplatz Stadtwald.

Das auf dem Standstreifen fahrende Feuerwehrfahrzeug kollidierte mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw und prallte gegen das Heck eines Lkw, der sich auf dem Abfahrtsstreifen des Anschlusses Frankfurt-Süd befand.

Von den sieben Insassen des Einsatzfahrzeugs wurden drei schwer und vier leicht verletzt. Rettungskräfte brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht. Die 40 und 54 Jahre alten Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Für die Unfallaufnahme und die Landung des Rettungshubschraubers musste die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Würzburg für 30 Minuten voll gesperrt werden. Danach konnten die beiden linken Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 10 Kilometern.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

