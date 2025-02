Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Radfahrer schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Hörstel (ots)

Am Donnerstag (20.02.) hat es gegen 15.05 Uhr auf der Torfmoorstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 17-jähriger aus Hörstel schwer verletzt wurde.

Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf der Gutenbergstraße auf dem linken Geh- und Radweg in Richtung Torfmoorstraße. Dort wollte er die Torfmoorstraße überqueren und hielt zunächst an. Ersten Ermittlungen zufolge gab eine Taxifahrerin, die auf der Torfmoorstraße auf der Linksabbiegerspur stand, um in die Gutenbergstraße abzubiegen, dem 17-Jährigen mit der Lichthupe ein Zeichen. Daraufhin fuhr der Jugendliche los. In diesem Moment näherte sich ein Opel Corsa, der aus Richtung Rheiner Straße kam und weiter geradeaus fahren wollte.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, bei dem sich der 17-Jährige schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opel, ein 37-jähriger Mann aus Hörstel, blieb unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens liegt bei geschätzt etwa 7.500 Euro.

