POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher weckt Bewohnerin

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.02.) wurde die Polizei um 01.15 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße gerufen. Dort wurde die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung durch laute Geräusche aus ihrer Wohnung geweckt. Die Frau hatte sich daraufhin in einem Zimmer eingeschlossen und die Polizei verständigt.

Die eingesetzten Streifenbeamten konnten bei ihrem Eintreffen niemanden mehr in der Wohnung feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fenster weit geöffnet, welches vorher vorher auf "Kipp" stand und vom Einbrecher von außen geöffnet wurde. So gelangte der Täter in die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Wer Angaben zu dem Einbruch in der Gartenstraße machen kann, wird gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315 zu kontaktieren.

