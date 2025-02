Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Firmenwagen- Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Brookstraße, zwischen Horststraße und Kaiserskamp, haben Unbekannte zwischen Dienstag (18.02.), 17.30 Uhr und Mittwoch (19.02.), 06.50 Uhr einen Firmenwagen aufgebrochen.

Die Täter haben ein Schloss des Peugeot Boxer gewaltsam geöffnet und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

In derselben Nacht hat es bereits an der Horststraße und der Claus-von-Stauffenberg-Straße zwei Einbrüche in Firmenwagen gegeben (siehe Pressmitteilung vom 19.02.2025, 14.08 Uhr). Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

